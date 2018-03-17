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«Нова» уступила победу ВК «Зенит-Казань»
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«Нова» уступила победу ВК «Зенит-Казань» 

ТРК Губерния 14 часов назад
Фото: ТРК Губерния
На прошедшем в Самаре спортивном противостоянии игроки клуба «Зенит-Казань» начали игру с пайпа Леона. «Нове» в начале сета пришлось выдержать мощное давление гостей. Хозяева площадки здорово боролись в защите, вытаскивая уходящие мячи, но с выбитого приёма атаки теряли остроту. Второй сет первым номером начала уже «Нова». Атака Бирюкова вывела хозяев вперед. С первых мячей третьей партии на площадке завязалась упорная борьба. Ни одной из команд так и не удалось оторваться от соперника. Обмен атаками и ошибками делал игру по-настоящему равной, сообщает пресс-служба клуба.
К первому техническому перерыву гости вели уже в три мяча. В концовке партии проявил себя Леон, дважды подряд завершив атаку, счёт — 22:19. "Зенит" в завершающей стадии сета действовал без ошибок. Финальный мяч принёс победу казанской команде со счётом 25:21.
Фото: ВК «Нова»
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