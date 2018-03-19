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«Динамо-ЛО» сравняло счёт в серии плей-аут ЧР по волейболу с «Енисеем»
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«Динамо-ЛО» сравняло счёт в серии плей-аут ЧР по волейболу с «Енисеем» 

Чемпионат.com 10 часов назад
Фото: АиФ
Волейболисты «Динамо-ЛО» сравняли счёт в серии плей-аут до трёх побед с красноярским «Енисеем». Во втором матче на своей площадке бело-голубые только на тай-брейке обыграли гостей со счётом 3:2 (25:22, 25:18, 19:25, 24:26, 15:13).
Первый матч накануне «Енисей» выиграл в четырёх партиях (3:1). Третий и четвёртый матчи серии до четырёх побед состоятся в Красноярске 24 и 25 марта.
Команды, проигравшие в матчах этапа плей-аут, сыграют переходный турнир (два тура в один круг) с командой, занявшей 2-е место в Высшей лиге «А».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. Второй матч
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Енисей» (Красноярск) — 3:2 (25:22, 25:18, 19:25, 24:26, 15:13).
Счёт в серии — 1-1.
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