«Динамо-ЛО» сравняло счёт в серии плей-аут ЧР по волейболу с «Енисеем»

Волейболисты «Динамо-ЛО» сравняли счёт в серии плей-аут до трёх побед с красноярским «Енисеем». Во втором матче на своей площадке бело-голубые только на тай-брейке обыграли гостей со счётом 3:2 (25:22, 25:18, 19:25, 24:26, 15:13).

Первый матч накануне «Енисей» выиграл в четырёх партиях (3:1). Третий и четвёртый матчи серии до четырёх побед состоятся в Красноярске 24 и 25 марта.

Команды, проигравшие в матчах этапа плей-аут, сыграют переходный турнир (два тура в один круг) с командой, занявшей 2-е место в Высшей лиге «А».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. Второй матч

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Енисей» (Красноярск) — 3:2 (25:22, 25:18, 19:25, 24:26, 15:13).

Счёт в серии — 1-1.