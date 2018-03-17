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Гол Харитонова принес «Енисею» победу над «Факелом»
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Гол Харитонова принес «Енисею» победу над «Факелом» 

LiveSport.Ru 13 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
«Енисей» одержал победу над «Факелом» в домашнем матче 28-го тура первенства ФНЛ.
Встреча, которая прошла в Красноярске, завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол на 8-й минуте забил полузащитник Александр Харитонов.
«Енисей» продолжает лидировать в турнирной таблице (65 очков), «Факел» идет 20-м (22 очка).
В параллельной встрече «Крылья Советов» в гостях нанесли поражение «Сибири» — 1:0. Победным стал гол Алана Чочиева, забитый на 7-й минуте.
«Крылья Советов» — вторые в турнирной таблице (60 очков), а «Сибирь» — седьмая (43 очка).
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