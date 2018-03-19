Негостеприимный Красноярск. Как прошел матч «Факела» и «Енисеем»

17 марта воронежский «Факел» проводил матч 28 тура Первенства ФНЛ против лидера первенства, красноярского «Енисея».

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы — «Енисей» занимал перед матчем первое место, «Факел» — 20-е. Из девяти матчей между коллективами «Енисей» победил в шести. С таким тяжёлым багажом «Факел» отправился в Красноярск играть против лидера первенства.

«Факел» проиграл эту встречу со счетом 1:0. На восьмой минуте игрок «Енисея» Александр Харитонов забил победный гол в матче. Анализируя игру «Факела», можно отметить следующее: команда потихоньку выходит из зимней спячки, в которой она пребывала весь кубок ФНЛ и последующие два тура первенства после зимнего перерыва. Да, можно ссылаться и на тот факт, что все коллективы Дмитрия Аленичева привыкли играть в атаку. А когда команда большую часть встречи атакует, то соперник при контратаках будет иметь возможность создавать моменты. И да, можно ещё говорить о том, что команды Аленичева дают играть своим оппонентам. Поэтому тот факт, что «Факел» создал в этом матче больше моментов для взятия ворот, чем в предыдущих двух матчах, не должен никого удивлять.

Тем не менее, стоит сказать, что даже на ничью «Факел» не наиграл. Соперник смотрелся лучше, сильнее, более тактически грамотным. Нельзя не отметить отвратительную игру воронежцев в центральной зоне. Это касается зон и полузащиты, и защиты. Красноярцы легко проводили свои атаки через центр. Более того, оттуда пришёл и единственный гол в матче. Такого количества ошибок в центре не было даже после провальнейшей игры против «Спартака-2», который, по иронии судьбы, принёс очки воронежцам. Нельзя не припомнить момент в концовке матч. В самом конце поединка Илье Трунину пришлось отбивать мяч, посланный семи метров от ворот. Кстати, голкиперу «Факела» можно занести эту встречу в актив. Если бы в эпизоде с забитым мячом Илья поставил руки под удар пожёстче, команды могли закончить этот матч по нулям, но…

Нельзя не сказать о том, что пока не влился в коллектив Игорь Лебеденко . Самый знаменитый игрок воронежского клуба банально не встроен в концепт местной игры, он из нее выпадает, а партнёры его замыслы не понимают. Это печально, когда игрок, на которого сделана основная ставка, никак не может себя проявить. На острие себя куда лучше проявляет Дмитрий Рекиш , белорусский легионер воронежцев. Он создал самый опасный момент «Факела» на седьмой минуте матча, буквально перед голом «Енисея». К сожалению, штанга выручила хозяев от пропущенного мяча.

Как всегда, был активен на своём фланге Иванс Лукьяновс, практически весь креатив в атаке воронежцев проходит через него. Именно он должен был добивать мяч в ворота «Енисея» после удара Рекиша, но ему немного не повезло с отскоком.

К сожалению, чёткой и слаженной игры у «Факела» еще нет и, скорее всего, не будет, поскольку состав новый и у игроков, особенно тех, кто пришли в воронежский клуб зимой, было очень мало времени для того, чтобы сыграться. Но видна отдача, видно желание команды сражаться и бороться за более высокие места. Это хороший знак, но получится ли? До спасительной 15-ой строчки «Факел» отделяет весь очков за 10 туров до конца первенства. Это очень много. Единственное, что играет на руку «Факелу», — «огнеопасные» встретятся почти со всеми прямыми конкурентами на своём поле. И в зависимости от того, как эту серию проведут воронежцы, можно будет судить о перспективах сохранения прописки командой. Другой вопрос, что времени на раскачку у нее уже нет.