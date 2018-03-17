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«Краснодар» — «Уфа»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30 мск
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«Краснодар» — «Уфа»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30 мск 

Чемпионат.com 12 часов назад
Сегодня, 17 марта, в Краснодаре на стадионе «Краснодар» состоится матч 23-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Уфа».
Всего команды встречались друг с другом семь раз. «Краснодар» одерживал победу три раза. Ничейным счётом завершились три матча. «Уфа» оказывалась сильнее лишь один раз. Последняя встреча в Премьер-Лиге между клубами состоялась 10 сентября 2017 года в Уфе и завершилась со счётом 0:1. Встречу рассудит бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. После 22 туров «Краснодар» находится на четвёртом месте в турнирной таблице РФПЛ с 40 очками, а «Уфа» на 7-ой строчке (31).
Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Уфа».
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