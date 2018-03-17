«Динамо» и «Амкар» не открыли счёт в контрольном матче

«Динамо» и «Амкар» сыграли вничью в контрольном матче. Встреча состоялась на базе бело-голубых в Новогорске и завершилась со счётом 0:0. Контрольный матч «Динамо» — «Амкар» — 0:0 (0:0) «Динамо»: Шунин, Хольмен, Рыков, Черных (Грулев, 46), Козлов, Теттех, Панченко, Темников, Соу (Цаллагов, 46), Ташаев (Соснин, 46), Луценко (Обольский, 46). «Амкар»: Нигматуллин (Хомич, 46), Мельников, Конде, Сиваков, Идову, Милькович (Форбс, 59), Гол, Огуде, Костюков (Оланаре, 59), Гащенков (Шаваев, 61), Бодул (Гасилин, 62).