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«Кузня» сократила отставание в серии 1/4 финала плей-офф ВХЛ с петербургским «Динамо»
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«Кузня» сократила отставание в серии 1/4 финала плей-офф ВХЛ с петербургским «Динамо» 

Р-Спорт 12 часов назад
Новокузнецкий «Металлург» на своем льду нанес поражение петербургскому «Динамо» в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги.
Субботняя игра в Новокузнецке завершилась со счетом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) в пользу хозяев льда.
Шайбы в составе «Кузни» забросили Роман Крикуненко (20-я минута), Артем Чернов (30), Юрий Кокшаров (37), Станислав Бутузов (51) и Илья Мусин (53). У «Динамо» отличился Николай Чебыкин (2).
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Динамо». Пятая игра пройдет в Санкт-Петербурге.
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