«Кузня» сократила отставание в серии 1/4 финала плей-офф ВХЛ с петербургским «Динамо»

Новокузнецкий «Металлург» на своем льду нанес поражение петербургскому «Динамо» в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги.

Субботняя игра в Новокузнецке завершилась со счетом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) в пользу хозяев льда.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Динамо». Пятая игра пройдет в Санкт-Петербурге.