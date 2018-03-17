«Шинник» на своем поле не смог переиграть «Волгарь»

Встреча прошла на поле стадиона «Шинник МСА» в Ярославле и завершилась со счетом 1:1.

На 38-й минуте счет в матче открыл защитник ярославской команды Дмитрий Чистяков . Однако спустя четыре минуты полузащитник «Волгаря» Алексей Пустозеров сравнял счет в этой встрече.

После этой игры «Шинник» набрал 40 очков и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице ФНЛ. «Волгарь» с 37 баллами занимает 11-е место.

В следующем туре ярославцы в гостях сыграют с курским «Авангардом», а астраханская команда на своем поле приме питерское «Динамо».