«Шинник» на своем поле не смог переиграть «Волгарь» 

Встреча прошла на поле стадиона «Шинник МСА» в Ярославле и завершилась со счетом 1:1.
На 38-й минуте счет в матче открыл защитник ярославской команды Дмитрий Чистяков. Однако спустя четыре минуты полузащитник «Волгаря» Алексей Пустозеров сравнял счет в этой встрече.
После этой игры «Шинник» набрал 40 очков и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице ФНЛ. «Волгарь» с 37 баллами занимает 11-е место.
В следующем туре ярославцы в гостях сыграют с курским «Авангардом», а астраханская команда на своем поле приме питерское «Динамо».