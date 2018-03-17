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«Шинник» на своем поле не смог переиграть «Волгарь»
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«Шинник» на своем поле не смог переиграть «Волгарь» 

Советский спорт 12 часов назад
Встреча прошла на поле стадиона «Шинник МСА» в Ярославле и завершилась со счетом 1:1.
На 38-й минуте счет в матче открыл защитник ярославской команды Дмитрий Чистяков. Однако спустя четыре минуты полузащитник «Волгаря» Алексей Пустозеров сравнял счет в этой встрече.
После этой игры «Шинник» набрал 40 очков и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице ФНЛ. «Волгарь» с 37 баллами занимает 11-е место.
В следующем туре ярославцы в гостях сыграют с курским «Авангардом», а астраханская команда на своем поле приме питерское «Динамо».
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