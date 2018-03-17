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Дмитрий Аленичев: По содержанию игры с «Факелом» у меня большие вопросы к команде
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Дмитрий Аленичев: По содержанию игры с «Факелом» у меня большие вопросы к команде 

Советский спорт 11 часов назад
— Самое главное, сегодня нужно было взять три очка. Положительного результата мы добились. По содержанию игры у меня большие вопросы к команде. Считаю, что, в первую очередь, здесь моя вина, что не смог донести до футболистов, что на одном классе, на одной ноге никого не обыграешь. Может, ребята посчитали, что ту команду, которая находится в конце турнирной таблицы, можно обыграть, играя в 20% своих возможностей. Это недопустимо. Первый «звонок» был в дебюте матча, но нас спасла штанга. Рад, что смогли забить гол, Саша Харитонов забил важнейший мяч в начале матча, могли в первом тайме «закрывать» игру, в первую очередь это касается наших нападающих, которые имели много голевых моментов, но не смогли. В итоге для всех нас концовка матча получилась очень нервозной. Но, как бы то ни было, мы взяли три очка, нужно сделать выводы и готовиться к следующему матчу, — цитирует специалиста пресс-служба клуба.
Добавим, что в следующем туре 24 марта «Енисей» сыграет на выезде с «Ротором-Волгоград».
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