Виктор Классон: «Тяжело играть против команды, которая обороняется большими силами»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон в перерыве матча 23-го тура чемпионата России против «Уфы» отметил, что «быкам» нужно креативно подходить к своим атакам. Хавбек также добавил, что тяжело играть против команды, которая обороняется большими силами.

— Нужно делать все лучше, быстрее играть и креативно подходить к атакам, — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Классон. — Почему это пока не получается сделать? Сложно сказать. Тяжело играть против команды, которая обороняется большими силами.

Напомним, что после первого тайма счет ничейный — 0:0.

Трансляция матча «Краснодар» — «Уфа»