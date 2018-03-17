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Виктор Классон: «Тяжело играть против команды, которая обороняется большими силами»
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Виктор Классон: «Тяжело играть против команды, которая обороняется большими силами» 

Спорт-Экспресс 10 часов назад
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон в перерыве матча 23-го тура чемпионата России против «Уфы» отметил, что «быкам» нужно креативно подходить к своим атакам. Хавбек также добавил, что тяжело играть против команды, которая обороняется большими силами.
— Нужно делать все лучше, быстрее играть и креативно подходить к атакам, — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Классон. — Почему это пока не получается сделать? Сложно сказать. Тяжело играть против команды, которая обороняется большими силами.
Напомним, что после первого тайма счет ничейный — 0:0.
Трансляция матча «Краснодар» — «Уфа»
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