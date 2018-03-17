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«Арсенал Тула» — «Ростов» — 2:2 (обзор)
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«Арсенал Тула» — «Ростов» — 2:2 (обзор) 

Soccer News 10 часов назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляется обзор матча 23-го тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и «Ростовом».
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