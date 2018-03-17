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Пауревич повторил достижение Стоцкого
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Пауревич повторил достижение Стоцкого 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич забил единственный мяч в матче 23-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:0). Хорватский футболист отличился в третьем матче премьер-лиги подряд (ранее он огорчал «Динамо» (1:1) и «Анжи» (3:2)) и повторил клубный рекорд голевой серии.
Также в трех встречах кряду огорчал соперников Дмитрий Стоцкий, отметившийся голами в двух последних турах чемпионата-2014/15 и в первом матче чемпионата-2015/16.
Кроме того, Пауревич прервал продолжавшуюся 472 минуты безголевую серию «Уфы» в противостоянии с «Краснодаром». (Кирилл БУРДАКОВ)
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