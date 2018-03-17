Домашний матч 23-го тура против "Спартака" стал для Курбана Бердыева 400-м в должности главного тренера клуба премьер-лиги. Тренер, который вывел «Рубин» в премьер-лигу, дважды сделал казанцев чемпионами страны и летом 2017 года вернулся в команду после трехлетнего отсутствия, стал всего четвертым специалистом, добравшимся до отметки 400 матчей. До него подобный результат покорялся только Юрию Семину, Валерию Газзаеву и Александру Тарханову.
Лидеры по матчам в чемпионатах России
Тренер
Дата рождения
Клубы
Матчи
Юрий СЕМИН
11.05.1947
1992-2006, 2009-2010, 2014-н.в.
Локомотив, Динамо, Мордовия, Анжи
Валерий ГАЗЗАЕВ
07.08.1954
1992-2008, 2012-2013
Динамо, Алания, ЦСКА
Александр ТАРХАНОВ
06.09.1954
1994-2005, 2007, 2010-2011, 2013-н.в.
ЦСКА, Торпедо, Кр. Советов, Сатурн. Терек, Урал
Курбан БЕРДЫЕВ
25.08.1952
2003-н.в.
Рубин, Ростов