Заключительный тур чемпионата России 2017/18 состоится 13 мая

Поединки последнего, 30-го тура чемпионата России текущего сезона пройдут 13 мая, информирует пресс-служба РФПЛ.

Игры традиционно стартуют в одно время. В этом году матчи начнутся в 14:00 по московскому времени.