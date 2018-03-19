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Заключительный тур чемпионата России 2017/18 состоится 13 мая
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Заключительный тур чемпионата России 2017/18 состоится 13 мая 

Евро-футбол.Ру 11 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Поединки последнего, 30-го тура чемпионата России текущего сезона пройдут 13 мая, информирует пресс-служба РФПЛ.
Игры традиционно стартуют в одно время. В этом году матчи начнутся в 14:00 по московскому времени.
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