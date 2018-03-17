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Ари надеется вернуться на поле к матчу с «Амкаром»
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Ари надеется вернуться на поле к матчу с «Амкаром» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Нападающий «Локомотива» Ари отметил, что не играл в последних матчах команды из-за небольшого дискомфорта в колене. По словам бразильца, его решили поберечь. Вернуться на поле он рассчитывает к апрелю.
— Я себя чувствую нормально, но не играл против «Атлетико», потому что тренер не хочет мной рисковать, есть небольшой дискомфорт, — приводит ТАСС слова Ари. — Это хорошо, потому что есть время восстановиться. После перерыва, думаю, буду полностью здоров и готов играть.
Отметим, в 24-м туре чемпионата России «Локомотив» сыграет с «Амкаром».
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