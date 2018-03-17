«Фенербахче» и «Галатасарай» сыграли вничью, Нойштедтер отыграл весь матч 

В составе хозяев весь матч отыграл российский защитник Роман Нойштедтер. Также весь матч отыграли экс-игроки «Зенита» Мартин Шкртел и Жулиано, а экс-хавбек «Динамо» Матье Вальбуэна вышел на замену на 77-й минуте вместо Роберто Сольдадо.
«Галатасарай» с 54 очками лидирует в чемпионате. У «Фенербахче» 48 очков и четвертое место.
В следующем туре «Галатасарай» примет «Трабзонспор», а «Фенербахче» на выезде сыграет с «Кайсериспором».
Чемпионат Турции Суперлига 26-й тур «Фенербахче» — «Галатасарай» — 0:0