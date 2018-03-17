«Фенербахче» и «Галатасарай» сыграли вничью, Нойштедтер отыграл весь матч

«Галатасарай» с 54 очками лидирует в чемпионате. У «Фенербахче» 48 очков и четвертое место.

В следующем туре «Галатасарай» примет «Трабзонспор», а «Фенербахче» на выезде сыграет с «Кайсериспором».

Чемпионат Турции Суперлига 26-й тур «Фенербахче» — «Галатасарай» — 0:0