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«Фенербахче» и «Галатасарай» сыграли вничью, Нойштедтер отыграл весь матч
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«Фенербахче» и «Галатасарай» сыграли вничью, Нойштедтер отыграл весь матч 

Советский спорт 7 часов назад
В составе хозяев весь матч отыграл российский защитник Роман Нойштедтер. Также весь матч отыграли экс-игроки «Зенита» Мартин Шкртел и Жулиано, а экс-хавбек «Динамо» Матье Вальбуэна вышел на замену на 77-й минуте вместо Роберто Сольдадо.
«Галатасарай» с 54 очками лидирует в чемпионате. У «Фенербахче» 48 очков и четвертое место.
В следующем туре «Галатасарай» примет «Трабзонспор», а «Фенербахче» на выезде сыграет с «Кайсериспором».
Чемпионат Турции Суперлига 26-й тур  «Фенербахче» — «Галатасарай» — 0:0
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