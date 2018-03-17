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«Урал» и «Газпром-Югра» начали плей-аут ЧР по волейболу с побед
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«Урал» и «Газпром-Югра» начали плей-аут ЧР по волейболу с побед 

Чемпионат.com 7 часов назад
В Уфе и Сургуте завершились первые матчи плей-аут чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. «Урал» на тай-брейке нанёс поражение нижневартовской команде «Югра-Самотлор» со счётом 3:2 (19:25, 21:25, 25:23, 25:23, 15:10). «Газпром-Югра» в четырёх партиях взял верх над «Ярославичем» — 3:1 (25:21, 25:20, 25:27, 25:22).
Вторые матчи серий плей-аут до трёх побед пройдут на тех же площадках 18 марта. Проигравшим предстоит сыграть переходный турнир с командой, занявшей 2-е место в Высшей лиге «А».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Плей-аут. Первые матчи
«Урал» (Уфа) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:2 (19:25, 21:25, 25:23, 25:23, 15:10).
«Газпром-Югра» (Сургут) — «Ярославич» (Ярославль) — 3:1 (25:21, 25:20, 25:27, 25:22).
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