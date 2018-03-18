«Урал» и «Газпром-Югра» одержали вторые победы в плей-аут ЧР по волейболу

В Уфе и Сургуте состоялись вторые матчи серии плей-аут чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. «Урал» в трёх партиях нанёс поражение нижневартовской команде «Югра-Самотлор» со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 25:15). «Газпром-Югра» также в трёх партиях взял верх над «Ярославичем» — 3:0 (25:15, 25:20, 25:21).

Счёт в обеих сериях до трёх побед стал 2-0. Третьи матчи состоятся 24 марта в Нижневартовске и Ярославле. Командам, проигравшим в плей-аут, предстоит сыграть переходный турнир с командой, занявшей 2-е место в Высшей лиге «А».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Плей-аут. Вторые матчи

«Урал» (Уфа) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:21, 25:23, 25:15).

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Ярославич» (Ярославль) — 3:0 (25:15, 25:20, 25:21).