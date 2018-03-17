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«Фенербахче» сыграл вничью с «Галатасараем»
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«Фенербахче» сыграл вничью с «Галатасараем» 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Чемпионат.com
«Галатасарай» не сумел победить «Фенербахче» в матче 26-го тура чемпионата Турции. Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» и закончилась ничьей со счётом 0:0.
После 26 туров «Галатасарай» набрал 54 очка и продолжает занимать первую строчку в турнирной таблице турецкой Суперлиги. «Фенербахче» (48) располагается на четвёртом месте.
В следующем поединке «Фенербахче» в гостях сыграет с «Кайсериспором», а «Галатасарай» на домашнем поле примет «Трабзонспор». Оба матча пройдут 1 апреля.
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