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«Фейренсе» — «Бенфика» — 0:2 (обзор)
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«Фейренсе» — «Бенфика» — 0:2 (обзор) 

Soccer News 4 часа назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляется обзор матча 27-го тура чемпионата Португалии между «Фейренсе» и «Бенфикой».
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