Итоги дня в ВХЛ: «Динамо» СПб выбило из плей-офф «Металлург» Нк

В Высшей хоккейной лиге завершился игровой день, в рамках которого было сыграно три матча этапа плей-офф. Курганское «Зауралье» на домашнем льду оказалось сильнее ангарского «Ермака», встреча завершилась со счётом 3:2. Таким образом, «Зауралье» одержало победу в серии — 4-1.

Петербургское «Динамо» дома сумело взять верх над новокузнецким «Металлургом» со счётом 3:0. «Динамо» выиграло серию — 4-1.

Петербургский «СКА-Нева» дома в овертайме уступил нефтекамскому «Торосу» — 4:5 ОТ. Общий счёт в серии стал 2-3.