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Итоги дня в ВХЛ: «Динамо» СПб выбило из плей-офф «Металлург» Нк
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Итоги дня в ВХЛ: «Динамо» СПб выбило из плей-офф «Металлург» Нк 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Газета Кемерова
В Высшей хоккейной лиге завершился игровой день, в рамках которого было сыграно три матча этапа плей-офф. Курганское «Зауралье» на домашнем льду оказалось сильнее ангарского «Ермака», встреча завершилась со счётом 3:2. Таким образом, «Зауралье» одержало победу в серии — 4-1.
Петербургское «Динамо» дома сумело взять верх над новокузнецким «Металлургом» со счётом 3:0. «Динамо» выиграло серию — 4-1.
Петербургский «СКА-Нева» дома в овертайме уступил нефтекамскому «Торосу» — 4:5 ОТ. Общий счёт в серии стал 2-3.
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