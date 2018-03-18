Мохамед Салах: «Ливерпуль» не боится соперников по Лиге чемпионов, кем бы они ни были

— Я не верю, что в этом сезоне «Манчестер Сити» всегда превосходил другие английские команды — несмотря на то, что все об этом говорят. Например, они проиграли нам.

Выступление в Лиге чемпионов всегда зависит от жеребьевки, но мы не боимся соперников, кем бы они ни были. Мы уже в четвертьфинале и имеем точно такие же шансы на победу, как и каждая из остальных семи команд, — цитирует Салаха Goal.com.

В четвертьфинале ЛЧ «Ливерпуль» сразится с «Манчестер Сити».

Первый матч пройдет на «Энфилде» 4 апреля, ответный — на «Этихаде» 10 апреля.