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Мохамед Салах: «Ливерпуль» не боится соперников по Лиге чемпионов, кем бы они ни были
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Мохамед Салах: «Ливерпуль» не боится соперников по Лиге чемпионов, кем бы они ни были 

Советский спорт 12 часов назад
— Я не верю, что в этом сезоне «Манчестер Сити» всегда превосходил другие английские команды — несмотря на то, что все об этом говорят. Например, они проиграли нам.
Выступление в Лиге чемпионов всегда зависит от жеребьевки, но мы не боимся соперников, кем бы они ни были. Мы уже в четвертьфинале и имеем точно такие же шансы на победу, как и каждая из остальных семи команд, — цитирует Салаха Goal.com.
В четвертьфинале ЛЧ «Ливерпуль» сразится с «Манчестер Сити».
Первый матч пройдет на «Энфилде» 4 апреля, ответный — на «Этихаде» 10 апреля.
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