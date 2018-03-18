«Зенит-Казань» поздравил капитана с днём рождения

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» поздравил капитана команды Александра Бутько с днём рождения. 18 марта связующему казанцев и сборной России исполнилось 32 года.

«Пусть поводов для искренней радости будет больше, а личная коллекция регулярно пополняется новыми медалями. Желаем побед в составе нашего клуба и национальной сборной», — говорится в твиттере казанцев.

Видео можно посмотреть в «твиттере» волейбольного клуба «Зенит-Казань»

За «Зенит-Казань» Бутько выступает с 2016 года. В составе казанского клуба он выиграл чемпионат России, стал обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Со сборной России Бутько завоевал золотые медали олимпийского турнира в Лондоне в 2012 году и чемпионата Европы-2017.