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«Зенит-Казань» поздравил капитана с днём рождения
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«Зенит-Казань» поздравил капитана с днём рождения 

Чемпионат.com 12 часов назад
Волейбольный клуб «Зенит-Казань» поздравил капитана команды Александра Бутько с днём рождения. 18 марта связующему казанцев и сборной России исполнилось 32 года.
«Пусть поводов для искренней радости будет больше, а личная коллекция регулярно пополняется новыми медалями. Желаем побед в составе нашего клуба и национальной сборной», — говорится в твиттере казанцев.
Видео можно посмотреть в «твиттере» волейбольного клуба «Зенит-Казань»
За «Зенит-Казань» Бутько выступает с 2016 года. В составе казанского клуба он выиграл чемпионат России, стал обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Со сборной России Бутько завоевал золотые медали олимпийского турнира в Лондоне в 2012 году и чемпионата Европы-2017.
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