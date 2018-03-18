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Яя Туре вызван в сборную Кот-д'Ивуара
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Яя Туре вызван в сборную Кот-д'Ивуара 

Чемпионат.com 9 часов назад
Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре вызван в сборную Кот-д'Ивуара на товарищеские матчи с командами Того и Молдавии, которые пройдут 24 и 27 марта соответственно, сообщается на сайте Ивуарийской федерации футбола.
Туре объявил об уходе из национальной команды в сентябре 2016 года, но в конце прошлого года изъявил желание вернуться в сборную.
34-летний футболист дебютировал в составе сборной Кот-д'Ивуара в 2004 году, провёл за неё 100 матчей и забил 19 голов. В 2015 году Туре в составе ивуарийской команды выиграл Кубок африканских наций.
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