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«Бавария» уступила «РБ Лейпциг», потерпев третье в сезоне поражение в Бундеслиге
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«Бавария» уступила «РБ Лейпциг», потерпев третье в сезоне поражение в Бундеслиге 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 27-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» принимал на своём поле «Баварию». Встреча проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.
В составе хозяев голы на свой счёт записали Наби Кейта и Тимо Вернер. За «Баварию» отличился Сандро Вагнер. Таким образом, мюнхенцы потерпели третье поражение в нынешнем сезоне Бундеслиги, прерва сериз из 13 матчей без поражений (12 побед, одна ничья). «РБ Лейпциг» прервал серию из четырёх игр без побед.
«Бавария» (66 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, «РБ Лейпциг» (43) — на шестой строчке.
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