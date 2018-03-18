«Бавария» уступила «РБ Лейпциг», потерпев третье в сезоне поражение в Бундеслиге

В матче 27-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» принимал на своём поле «Баварию». Встреча проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

В составе хозяев голы на свой счёт записали Наби Кейта и Тимо Вернер . За «Баварию» отличился Сандро Вагнер . Таким образом, мюнхенцы потерпели третье поражение в нынешнем сезоне Бундеслиги, прерва сериз из 13 матчей без поражений (12 побед, одна ничья). «РБ Лейпциг» прервал серию из четырёх игр без побед.

«Бавария» (66 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, «РБ Лейпциг» (43) — на шестой строчке.