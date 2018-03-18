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«Реал» — «Жирона»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
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«Реал» — «Жирона»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45 

Чемпионат.com 7 часов назад
Сегодня, 18 марта, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 29-го тура Примеры «Реал» — «Жирона».
Встреча начнётся в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Всего команды встречались друг с другом один раз. Встреча состоялась 29 октября 2017 года в Жироне и завершилась домашней победой каталонской команды со счётом 2:1.
На данный момент «Реал» находится на четвёртом месте в таблице Примеры с 57 очками, «Жирона» — на 8-й строчке (48 очков).
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