«Реал» — «Жирона»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 18 марта, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 29-го тура Примеры «Реал» — «Жирона».

Встреча начнётся в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Всего команды встречались друг с другом один раз. Встреча состоялась 29 октября 2017 года в Жироне и завершилась домашней победой каталонской команды со счётом 2:1.

На данный момент «Реал» находится на четвёртом месте в таблице Примеры с 57 очками, «Жирона» — на 8-й строчке (48 очков).