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«Барселона» — «Атлетик»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15
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«Барселона» — «Атлетик»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15 

Чемпионат.com 8 часов назад
Сегодня, 18 марта, в Барселона на стадионе «Камп Ноу» состоится матч 29-го тура Примеры «Барселона» — «Атлетик».
Встреча начнётся в 18:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Всего команды встречались друг с другом 182 раза. «Барселона» одерживал победу 90 раз. С ничейным счётом завершились 30 матчей команд. «Атлетик» оказывался сильнее 62 раза.
Последняя встреча в Примере между клубами состоялась 28 октября 2017 года в Бильбао и завершилась гостевой победой «Барселоны» со счётом 2:0.
На данный момент «Барселона» находится на первом месте в Примере с 72 очками, «Атлетик» располагается на 12-й строчке (35 очков).
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