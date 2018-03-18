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Нижегородский АСК проиграл «Дагестану» в Высшей лиге «А»
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Нижегородский АСК проиграл «Дагестану» в Высшей лиге «А» 

Newsroom24 8 часов назад
Фото: Newsroom24
Первая спаренная встреча 20-го тура, состоявшаяся 17 марта, в субботу, в ФОКе «Заречье», завершилась со счетом 3:1.
Первые два сета поединка были выиграны махачкалинскими волейболистами 25:18, 25:22.
В третьем игровом отрезке сильнее оказались хозяева площадки 25:20.
В четвертой партии победу снова одержал «Дагестан» 25:16.
Потерпев поражение, АСК с 38 очками, набранными в 35 играх, занимает восьмую строчку турнирной таблицы.
Повторная встреча клубов состоится в воскресенье в 18:00.
Напомним, нижегородский АСК дважды проиграл «Грозному» в Высшей лиге «А».
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