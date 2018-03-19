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Игорь Суркис: «Динамо» (Бухарест)? Написали бы уже, что я куплю «Реал» или «Барселону»
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Игорь Суркис: «Динамо» (Бухарест)? Написали бы уже, что я куплю «Реал» или «Барселону» 

Советский спорт 13 часов назад
«Вчера вышла утка, что я хочу купить бухарестское „Динамо“. Уже б написали, что „Барселону“ или »Реал». Все и так знают, что мое сердце — с киевским Динамо. А отвечать на какие-то интернетовские вещи, которые запускаются не пойми для чего, не хочу.
Владелец киевского «Динамо» Суркис может купить «Динамо» (Бухарест)
Моя задача — чтобы киевское «Динамо» проходило таких соперников, как «Лацио», а не думать о том, чтобы покупать какие-то команды», — цитирует Игоря Суркиса SportArena со ссылкой на FootballHub.
59-летний функционер является президентом «Динамо» с 2002 года. За время его президентства киевский клуб по шесть раз выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.
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 Ещё 2 источника 
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