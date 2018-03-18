Гол Теро с пенальти помог «Фиорентине» вырвать победу в матче с «Торино» 

«Фиорентина» вырвала победу в матче 29-го тура чемпионата Италии против «Торино», сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У хозяев отличился Андреа Белотти. В составе победителей мяч забил Жордан Верету, а на четвертой добавленной минуте Сириль Теро реализовал 11-метровый.
В другом матче тура «Кальяри» переиграл «Беневенто» — 2:1.
Футбол. Чемпионат Италии. 29-й тур "Торино" (Турин) — «Фиорентина» (Флоренция) — 1:2 Голы: 0:1 — Верету, 59; 1:1 — Белотти, 86; 1:2 — Теро, 90+4 "Беневенто" (Беневенто) — «Кальяри» (Кальяри) — 1:1 Голы: 1:0 — Бриньола, 46; 1:1 — Паволетти, 90+1; 1:2 — Барелла, 90+6