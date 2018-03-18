Ещё
Гол Теро с пенальти помог «Фиорентине» вырвать победу в матче с «Торино»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гол Теро с пенальти помог «Фиорентине» вырвать победу в матче с «Торино» 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
«Фиорентина» вырвала победу в матче 29-го тура чемпионата Италии против «Торино», сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У хозяев отличился Андреа Белотти. В составе победителей мяч забил Жордан Верету, а на четвертой добавленной минуте Сириль Теро реализовал 11-метровый.
В другом матче тура «Кальяри» переиграл «Беневенто» — 2:1.
Футбол. Чемпионат Италии. 29-й тур "Торино" (Турин) — «Фиорентина» (Флоренция) — 1:2 Голы: 0:1 — Верету, 59; 1:1 — Белотти, 86; 1:2 — Теро, 90+4  "Беневенто" (Беневенто) — «Кальяри» (Кальяри) — 1:1 Голы: 1:0 — Бриньола, 46; 1:1 — Паволетти, 90+1; 1:2 — Барелла, 90+6
Газета.Ru: последние новости
Гол Алвеса принес "ПСЖ" победу над "Ниццей" в чемпионате Франции "Сент-Этьен" обыграл "Генгам" и продлил серию без поражений в чемпионате Франции Гол Вернера принес "Лейпцигу" победу над "Баварией" в чемпионате Германии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию38
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение