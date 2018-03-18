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Константин Рауш: Возвращение в Россию было моей мечтой
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Константин Рауш: Возвращение в Россию было моей мечтой 

Советский спорт 4 часа назад
— Все прекрасно. Мне было легко, потому что в команде собраны отличные парни. У меня хорошее предчувствие перед решающей частью сезона, — цитирует игрока «Российская газета».
— Многие удивились, что вы выбрали «Динамо». Все-таки команда не борется сейчас за призовые места. — Самое важное для игрока — доверие тренера. А мне очень понравился разговор с Хохловым. Я понял, что мы с ним сработаемся. Кроме того, «Динамо» — очень известный, великий клуб.
— У вас же наверняка были предложения от других команд. — Были варианты в Европе. Я вообще мог остаться в «Кельне». Но возвращение в Россию было моей мечтой. Я всегда думал об этом. И чемпионат мне нравится.
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