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«Шахтер» разгромил «Мариуполь», «Динамо» — «Ворсклу»
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«Шахтер» разгромил «Мариуполь», «Динамо» — «Ворсклу» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Шахтер» одержал крупную победу над «Мариуполем» в матче чемпионского раунда чемпионата Украины. В другой встрече киевское «Динамо» забило 4 безответных мяча «Ворскле». Еще в одной встрече «Заря» с минимальным счетом одолела «Верес».
В турнирной таблице «Шахтер» идет на первом месте с 57 очками, «Динамо» отстает на 6.
В группе вылета «Александрия» и «Карпаты» сыграли вничью — 1:1.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
Чемпионский раунд
24-й тур  "Верес" — «Заря» — 0:1 (0:0)
Гол: Юри, 51 — с пенальти.
"Шахтер" — «Мариуполь» — 3:0 (2:0)
Голы: Исмаили, 27 (1:0). Марлос, 45+3 (2:0). Фред, 67 (3:0).
"Динамо" — «Ворскла» — 4:0 (1:0)
Голы: Беседин, 4 (1:0). Бурда, 59 (2:0). Цыганков, 63 — с пенальти (3:0). Хлебас, 89 (4:0).
Группа вылета
"Александрия" — «Карпаты» — 1:1 (0:0)
Голы: Пономарь, 70 (1:0). Швед, 77 (1:1).
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