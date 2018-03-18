«Шахтер» разгромил «Мариуполь», «Динамо» — «Ворсклу»

«Шахтер» одержал крупную победу над «Мариуполем» в матче чемпионского раунда чемпионата Украины. В другой встрече киевское «Динамо» забило 4 безответных мяча «Ворскле». Еще в одной встрече «Заря» с минимальным счетом одолела «Верес».

В турнирной таблице «Шахтер» идет на первом месте с 57 очками, «Динамо» отстает на 6.

В группе вылета «Александрия» и «Карпаты» сыграли вничью — 1:1.

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24-й тур "Верес" — «Заря» — 0:1 (0:0)

Гол: Юри, 51 — с пенальти.

"Шахтер" — «Мариуполь» — 3:0 (2:0)

Голы: Исмаили, 27 (1:0). Марлос, 45+3 (2:0). Фред, 67 (3:0).

"Динамо" — «Ворскла» — 4:0 (1:0)

Голы: Беседин, 4 (1:0). Бурда, 59 (2:0). Цыганков, 63 — с пенальти (3:0). Хлебас, 89 (4:0).

Группа вылета

"Александрия" — «Карпаты» — 1:1 (0:0)

Голы: Пономарь, 70 (1:0). Швед, 77 (1:1).