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«Газпром-Югра», «Урал» и «Енисей» одержали победы в матчах плей-аута
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«Газпром-Югра», «Урал» и «Енисей» одержали победы в матчах плей-аута 

Советский спорт 3 часа назад
«Газпром-Югра» — «Ярославич» — 3:0 (25:15, 25:20, 25:21). Счет в серии — 2-0.
«Урал» — «Югра-Самотлор» — 3:0 (25:21, 25:23, 25:15). Счет в серии — 2-0.
«Динамо-ЛО» — «Енисей» — 1:3 (18:25, 18:25, 25:19, 25:27). Счет в серии — 0-1.
Второй матч в серии между «Динамо-ЛО» и «Енисеем» пройдет в Петербурге 19 марта.
Третьи игры во всех противостояниях запланированы на 24 марта, и они пройдут на площадках команд, начинавших плей-аут на выезде. Серии идут до трех побед. Если потребуются дополнительные игры — они состоятся 25 и 31 марта.
Напомним, по итогам плей-аута три проигравшие команды отправятся в переходный турнир, где с ними встретится участник, занявший второе место в Высшей лиге А. Соревнования пройдут в два круга с 19 по 22 и с 26 по 29 апреля.
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