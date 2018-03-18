Евгений Хачериди — об отстранении от тренировок: «Это решение тренера, и на это я повлиять не могу»

Защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди , отстраненный от тренировок с командой до конца сезона, назвал себя самым преданным фанатом клуба. При этом футболист не смог однозначно ответить на вопрос о продлении контракта с бело-голубыми. Нынешнее соглашение Хачериди истекает в июне 2018 года.

— Я отдал «Динамо» все свои силы и посвятил практически всю карьеру, — приводит сайт dynamo.kiev.ua слова Хачериди. — Если надо будет в «Динамо» встать на ворота, поверьте мне, я туда встану, если это поможет моему клубу. Мне никто не предлагал выходить играть левого центрального защитника в матче против «Лацио». Когда я услышал это заявление главного тренера, что я отказался выходить на этой позиции, мне было по-человечески очень обидно и неприятно. Я не пойму, зачем Александр Хацкевич это делает.

— Как вы восприняли решение, что вы вне заявки на матч с «Ворсклой» и в дальнейшем будете тренироваться по индивидуальной программе?

— Да, я вне заявки на эту игру, как и на некоторые предыдущие. Это решение тренера, и на это я повлиять не могу. Но я остаюсь профессионалом, как это требует мой контракт. Я буду ждать своего следующего шанса, чтобы помочь клубу. На данный момент я занимаюсь по индивидуальной программе.

— Есть ли шанс, что вы продлите контракт с «Динамо»?

​— На данный момент я игрок «Динамо» и, по крайней мере, буду им еще до лета. Хочу вам сказать одно: перед вами один из самых преданных фанатов «Динамо» с одной стороны, а с другой — профессионал своего дела, своей семьи и своей карьеры. Очень часто в профессиональной жизни наступает момент, когда необходимо принимать кардинальные решения касающихся своей карьеры и дальнейшей жизни. Чаще всего этого не понимают люди, болельщики и руководство. Но это моя жизнь, и за все принятые мной решения отвечать буду только я и никто другой.