У Хачериди своя версия конфликта с Хацкевичем

Защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди подтвердил информацию об отстранении от тренировок с первой командой, но заявил, что не отказывался выходить на замену в матче с «Лацио».

— Я отдал «Динамо» все свои силы и посвятил практически всю карьеру. Если надо будет в «Динамо» стать на ворота, поверьте мне, я туда стану, если это поможет моему клубу. Мне никто не предлагал выходить играть левого центрального защитника в матче против «Лацио».

Когда я услышал это заявление главного тренера, что я отказался выходить на этой позиции, мне было по-человечески очень обидно и неприятно. Я не пойму, зачем Александр Хацкевич это делает.

— Как вы восприняли решение, что вы вне заявки на матч с «Ворсклой» и в дальнейшем будете тренироваться по индивидуальной программе?

— Да, я вне заявки на эту игру, как и на некоторые предыдущие. Это решение тренера, и на это я повлиять не могу. Но я остаюсь профессионалом, как это требует мой контракт. Я буду ждать своего следующего шанса, чтобы помочь клубу. На данный момент я занимаюсь по индивидуальной программе.

— Есть ли шанс, что вы продлите контракт с «Динамо»?

— На данный момент я игрок «Динамо» Киев и, по крайней мере, буду им еще до лета. Хочу вам сказать одно: перед вами один из самых преданных фанатов «Динамо» Киев с одной стороны, а с другой — профессионал своего дела, своей семьи и своей карьеры. Очень часто в профессиональной жизни наступает момент, когда необходимо принимать кардинальные решения касающихся своей карьеры и дальнейшей жизни. Чаще всего этого не понимают люди, болельщики и руководство. Но это моя жизнь, и за все принятые мной решения отвечать буду только я и никто другой.

— Появилась информация, что перед вами задержка по выплате зарплаты за 7 месяцев. Это правда?

— Без комментариев.