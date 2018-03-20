БК «Нижний Новгород» сыграет с чемпионом Италии в 1/4 финала Кубка Европы ФИБА

Соперником БК «Нижний Новгород» в 1/4 финала Кубка Европы ФИБА стал клуб «Умана Рейер Венеция».

Об этом сообщает пресс-служба нижегородского баскетбольного клуба.

Клуб из Венеции является действующим чемпионом Италии и лидером нынешнего сезона в итальянской Лиги А. На европейской арене итальянский коллектив начинал в Лиге Чемпионов, заняв на групповом этапе шестое место, из-за чего не прошел в финальную стадию и продолжил борьбу в Кубке Европы. В 1/8 финала «Рейер» по итогам двух матчей обыграл венгерский клуб «Кёрменд».

По регламенту Кубка Европы БК «НН» имеет преимущество второй домашней игры, поэтому двухматчевая серия начнется в Венеции 21 марта, а 28 марта переместится в Нижний Новгород. Матч состоится в 19:00 на арене КРК «Нагорный».

Напомним, БК «Нижний Новгород» вышел в 1/4 финала Кубка Европы, обыграв «Керавнос».