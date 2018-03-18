«Сельта» и «Малага» сыграли вничью

«Сельта» набрал 39 очков и занимает десятое место. У «Малаги» 14 очков и последнее место.

В следующем туре «Сельта» на выезде сыграет с «Атлетиком», а «Малага» примет «Вильярреал».

Чемпионат Испании Примера 29-й тур «Сельта» — «Малага» — 0:0