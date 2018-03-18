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«Сельта» и «Малага» сыграли вничью
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«Сельта» и «Малага» сыграли вничью 

Советский спорт 1 час назад
«Сельта» набрал 39 очков и занимает десятое место. У «Малаги» 14 очков и последнее место.
В следующем туре «Сельта» на выезде сыграет с «Атлетиком», а «Малага» примет «Вильярреал».
Чемпионат Испании Примера 29-й тур  «Сельта» — «Малага» — 0:0
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