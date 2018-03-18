Дубль Унала помог «Вильярреалу» вырвать победу в матче против «Атлетико» 

Мадридский «Атлетико» проиграл «Вильярреалу» в матче 29-го тура чемпионата Испании, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Вильярреале, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Энес Унал. У гостей отличился Антуан Гризманн.
В другом матче тура «Сельта» сыграла вничью с «Малагой» — 0:0.
Футбол. Чемпионат Испании. 29-й тур "Вильярреал" (Вильярреал) — «Атлетико» (Мадрид) — 2:1 Голы: 0:1 — Гризманн, 20 (пенальти); 1:1 — Унал, 82; 2:1 — Унал, 90+1 "Сельта" (Виго) — «Малага» (Малага) — 0:0