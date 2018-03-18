Юпп Хайнкес: «Лейпциг» победил заслуженно

— Стоит признать, сегодня нам противостоял великолепный соперник. Футболисты «Лейпцига» были очень агрессивны, много двигались, прессинговали. Мы же играли не так хорошо, как в предыдущих матчах. «Лейпциг» победил заслуженно. Бывают матчи, в которых команда играет не очень уверенно и допускает ошибки в обороне, — цитирует Хайнкеса официальный сайт «Баварии».

Добавим, что после этого матча «Бавария» с 66 очками остается лидером чемпионата Германии. У «Рб Лейпциг» 43 очка и шестое место. В следующем туре «Бавария» примет дортмундскую «Боруссию», а «РБ Лейпциг» на выезде сыграет с «Ганновером».