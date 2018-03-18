Ещё
Игорь Суркис: По-моему, Хачериди твердо вознамерился играть в серьезном зарубежном клубе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игорь Суркис: По-моему, Хачериди твердо вознамерился играть в серьезном зарубежном клубе 

Советский спорт 16 часов назад
Ранее сообщалось, что Хачериди отказался выйти на замену в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лацио» (0:2). В связи с этим он отстранен от работы с первой командой и не играл в сегодняшнем матче с «Ворсклой» (4:0).
«Я не был на скамейке запасных, а прочитал все это в прессе. Мне Хацкевич говорил, что сказал Жене выходить на поле, а тот полторы или две минуты даже бутсы не надевал. Тренерам всегда виднее. Думаю, они внутри коллектива разберутся.
Хачериди, по-моему, твердо вознамерился играть в каком-то серьезном зарубежном клубе, если его туда возьмут. Я считаю, он должен привести себя в порядок и достойно доиграть сезон.
Он много лет отдал «Динамо», за что я ему благодарен. У него были и хорошие, и плохие игры. Хачериди много лет отыграл за команду, мои двери для него всегда открыты. Но он должен соответствовать уровню игры команды», — цитирует Суркиса «Динамомания».
В текущем сезоне 30-летний Евгений Хачериди провел 28 матчей за «Динамо» и забил один мяч при одной голевой передаче. Его контракт истекает по окончании сезона, и он может уйти как свободный агент.
Советский спорт: последние новости
"Зенит" сыграет в лазурной форме, "Лейпциг" - в белой (фото) «Лион» после поражения от ЦСКА одержал победу в Марселе «Ювентус» прервал 12-матчевую победную серию, сыграв вничью с аутсайдером серии А
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19722
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение