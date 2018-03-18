Игорь Суркис: По-моему, Хачериди твердо вознамерился играть в серьезном зарубежном клубе

Ранее сообщалось, что Хачериди отказался выйти на замену в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лацио» (0:2). В связи с этим он отстранен от работы с первой командой и не играл в сегодняшнем матче с «Ворсклой» (4:0).

«Я не был на скамейке запасных, а прочитал все это в прессе. Мне Хацкевич говорил, что сказал Жене выходить на поле, а тот полторы или две минуты даже бутсы не надевал. Тренерам всегда виднее. Думаю, они внутри коллектива разберутся.

Хачериди, по-моему, твердо вознамерился играть в каком-то серьезном зарубежном клубе, если его туда возьмут. Я считаю, он должен привести себя в порядок и достойно доиграть сезон.

Он много лет отдал «Динамо», за что я ему благодарен. У него были и хорошие, и плохие игры. Хачериди много лет отыграл за команду, мои двери для него всегда открыты. Но он должен соответствовать уровню игры команды», — цитирует Суркиса «Динамомания».