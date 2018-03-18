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Симеоне: У меня такое чувство, что лично проиграл этот матч
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Симеоне: У меня такое чувство, что лично проиграл этот матч 

LiveSport.Ru 16 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал гостевое поражение от «Вильярреала» (1:2) в матче 29-го тура чемпионата Испании.
«Матч двух похожих по стилю игры команд получился напряжённым. Мы хорошо провели первую половину встречи и хорошо справлялись во второй, но сопернику удалось извлечь выгоду из двух голевых моментов. Мелочи привели к тому, что победу одержал соперник, хотя игра была равной. У меня такое чувство, что лично проиграл этот матч. Игроки приложили массу усилий, а я не смог им помочь своими решениями», — цитирует Симеоне Marca.
Напомним, что мадридский клуб остался на втором месте в турнирной таблице, отстав от «Барселоны» на 11 очков.
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