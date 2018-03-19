Ещё
Товен: мы проиграли слишком много матчей, ведя в счёте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Товен: мы проиграли слишком много матчей, ведя в счёте 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник «Марселя» Флорьян Товен прокомментировал поражение от «Лиона» (2:3) в рамках 30-го тура чемпионата Франции.
«Мы проиграли слишком много матчей, когда вели в счёте. Это не нормально. «Лион» действовал так, как играл с начала сезона. Это команда, которая играет определёнными отрезками очень сильно. Такой темп позволяет ей выигрывать матчи», — приводит слова Товена L’Equipe.
В составе «Марселя» отличились Роланду и Константинос Митроглу. Голы «Лиона» на свой счёт записали Адиль Рами, Уссем Ауа и Мемфис Депай.
После 30 туров «Марсель» расположился на третьей строчке, набрав 59 очков. «Лион» находится на четвёртом месте, имея в активе на два балла меньше.
Чемпионат.com: последние новости
«Шахтер» установил новый рекорд УПЛ «Барселона» — «Атлетик»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15 Футболистам брянского «Динамо» выплатили долги
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19722
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение