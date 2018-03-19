Товен: мы проиграли слишком много матчей, ведя в счёте

Полузащитник «Марселя» Флорьян Товен прокомментировал поражение от «Лиона» (2:3) в рамках 30-го тура чемпионата Франции.

«Мы проиграли слишком много матчей, когда вели в счёте. Это не нормально. «Лион» действовал так, как играл с начала сезона. Это команда, которая играет определёнными отрезками очень сильно. Такой темп позволяет ей выигрывать матчи», — приводит слова Товена L’Equipe.

После 30 туров «Марсель» расположился на третьей строчке, набрав 59 очков. «Лион» находится на четвёртом месте, имея в активе на два балла меньше.