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Игрок «Лейпцига» Вернер рассказал об играх с «Зенитом» в Лиге Европы
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Игрок «Лейпцига» Вернер рассказал об играх с «Зенитом» в Лиге Европы 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий немецкого «РБ Лейпциг» и сборной Германии Тимо Вернер рассказал о противостоянии с санкт-петербургским "Зенитом" в 1/8 Лиги Европы.
"С таким соперником, как «Зенит», нельзя ни на минуту расслабляться", — приводит слова футболиста газета «Известия». — Мы доминировали большую часть первого матча, заслуженно вели со счетом 2:0 и могли еще увеличить преимущество, но небольшая потеря концентрации в конце игры позволила сопернику забить гол со штрафного и поставить нас в сложное положение, поскольку «Зенит» отлично играет дома в еврокубках".
Он добавил, что питерский клуб неплохо выступает в атаке.
"Он имеет квалифицированных защитников и среднюю линию. Но если «Лейпциг» хочет бороться за победу в Лиге Европы, он должен проходить через противостояние с противниками такого высокого уровня", — отметил Вернер.
Немецкий клуб по итогам двух матчей с «Зенитом» вышел в четвертьфинал, в котором сыграет с «Марселем».
Ранее сообщалось, что гол Вернера принес «Лепцигу» победу в матче 27 тура с «Баварией».
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