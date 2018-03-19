Игрок «Лейпцига» Вернер рассказал об играх с «Зенитом» в Лиге Европы

Нападающий немецкого «РБ Лейпциг» и сборной Германии Тимо Вернер рассказал о противостоянии с санкт-петербургским "Зенитом" в 1/8 Лиги Европы.

"С таким соперником, как «Зенит», нельзя ни на минуту расслабляться", — приводит слова футболиста газета «Известия» . — Мы доминировали большую часть первого матча, заслуженно вели со счетом 2:0 и могли еще увеличить преимущество, но небольшая потеря концентрации в конце игры позволила сопернику забить гол со штрафного и поставить нас в сложное положение, поскольку «Зенит» отлично играет дома в еврокубках".

Он добавил, что питерский клуб неплохо выступает в атаке.

"Он имеет квалифицированных защитников и среднюю линию. Но если «Лейпциг» хочет бороться за победу в Лиге Европы, он должен проходить через противостояние с противниками такого высокого уровня", — отметил Вернер.

Немецкий клуб по итогам двух матчей с «Зенитом» вышел в четвертьфинал, в котором сыграет с «Марселем».

Ранее сообщалось, что гол Вернера принес «Лепцигу» победу в матче 27 тура с «Баварией».