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«Ленинградка» и «Заречье-Одинцово» выиграли матчи в турнире за 5-8-е места
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«Ленинградка» и «Заречье-Одинцово» выиграли матчи в турнире за 5-8-е места 

Советский спорт 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
«Сахалин» — «Ленинградка» — 0:3 (25:27, 23:25, 26:28)
«Заречье-Одинцово» — «Протон» — 3:1 (25:23, 26:28, 26:24, 25:15)
После двух туров в таблице лидирует «Заречье-Одинцово», набравшее пять очков. По три балла заработали «Ленинградка» и «Протон», замыкает четверку «Сахалин» с одним набранным очком.
В матчах третьего тура, которые пройдут в Одинцово 21 марта, местное «Заречье» встретится с «Ленинградкой», а «Протон» сыграет против «Сахалина».
Напомним, турнир за 5-8-е места проходит в два круга. Матчи второй половины состоятся с 16 по 19 апреля.
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