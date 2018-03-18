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«Сампдория» — «Интер» — 0:5 (обзор)
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«Сампдория» — «Интер» — 0:5 (обзор) 

Soccer News 18 марта 2018
Фото: Soccer News
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 29-го тура чемпионата Италии между «Сампдорией» и «Интером» (0:5).
Видео: «Сампдория» — «Интер».
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