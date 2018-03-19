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«Шахтер» установил новый рекорд УПЛ
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«Шахтер» установил новый рекорд УПЛ 

Чемпионат.com 7 часов назад
«Шахтер», обыграв «Мариуполь» на своём поле со счётом 3:0, тем самым, одержал пятую подряд победу с крупным счётом. Таким образом, донецкий клуб побил рекорд чемпионата Украины по победным сериям с крупным счетом.
Теперь на счету подопечных Пауло Фонсеки пять разгромных побед в чемпионате подряд: «Шахтёр» обыграл кряду «Черноморец» (5:0), «Зирку» (5:0), «Карпаты» (3:0), «Ворсклу» (3:0) и «Мариуполь» (3:0). Ранее по три раза останавливались на четырёх разгромах тот же «Шахтёр» и киевское «Динамо».
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