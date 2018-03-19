«Шахтер» установил новый рекорд УПЛ

«Шахтер», обыграв «Мариуполь» на своём поле со счётом 3:0, тем самым, одержал пятую подряд победу с крупным счётом. Таким образом, донецкий клуб побил рекорд чемпионата Украины по победным сериям с крупным счетом.