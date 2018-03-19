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Оренбургский «Нефтяник» дважды всухую победил «Тархун»
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Оренбургский «Нефтяник» дважды всухую победил «Тархун» 

ProOren 7 часов назад
Фото: ProOren
Оренбургские волейболисты на ответную встречу с «Тарханом» вышли в боевом настроении. В итоге уже вторая по счёту победная встреча за «Нефтяником» — 3:0.
Первый сет открыл «Нефтяник», так и оставив за собой лидерство. Концовка прошла полностью под диктовку оренбуржцев — наша команда забирает победу в первом сете себе с разрывом в 10 очков.
Во второй партии оренбуржцы чуть было не упустили свой шанс, но после таймаута собрались. В последних розыгрышах «Нефтяник» собирается и одерживает победу во втором сете — 25:23. в третьем также инициатива остается у оренбуржцев — 25:18.
«Оба матча прошли примерно по одинаковому сценарию. Настрой у ребят был хороший, но местами мы все же ослабляли давление, выпускали инициативу, и Стерлитамак нас за это сразу же наказывал. В любой игре, с любым соперником, нельзя расслабляться ни на мгновение», — рассчазал после матча главный тренер ВК «Нефтяник» Владимир Викулов.
Отметим, что «Нефтяник» оформил уже вторую по счету сухую домашнюю победу над «Тарханом».
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