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Обидчик «Зенита» прервал беспроигрышную серию «Баварии»
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Обидчик «Зенита» прервал беспроигрышную серию «Баварии» 

Вести.Ru 6 часов назад
Немецкий клуб РБ «Лейпциг» в рамках 27 тура чемпионата Германии по футболу на своем поле одержал победу со счетом 2:1 над мюнхенской «Баварией», являющейся единоличным лидером национального первенства. Эта победа подопечных Ральфа Хазенхюттля позволила прервать беспроигрышную серию мюнхенцев, которая равнялась 20 матчах во всех турнирах.
Мюнхенцы открыли счет благодаря усилиям Вагнера уже в самом начале поединка, однако еще в первом тайме Наби Кейта выровнял положение своей команды в битве с лидером. Решающий же гол забил главный бомбардир команды Тимо Вернер. Теперь у форварда 22 забитых гола во всех турнирах за команду.
Впрочем, на турнирные позиции «Баварии» это поражение не сказалось — подопечные Юппа Хайнкеса сохранили за собой первую строчку в Бундеслиге. В их активе 66 очков, в то время как у ближайшего преследователя — «Шальке-04», 49 баллов. «Лейпциг» же после победы набрал 43 очка, которые позволяет ему занимать шестую позицию в турнирной таблице.
Примечательно, что успех клуба из Лейпцига в чемпионате Германии произошел после того, как он выбил питерский "Зенит" из 1/8 финала Лиги Европы (2:1, 1:1).
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