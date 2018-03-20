«Краснодар» сыграет с «Анжи» 1 апреля

Стало известно расписание матчей 24-30 туров РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу сезона 2017-2018.

«Следующую игру наша команда проведет 1 апреля на своем поле против «Анжи» из Махачкалы», сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Ниже приводим расписание игр «Краснодара» в заключительных турах весны-2018:

24-й тур. 1 апреля, воскресенье. 19.00. «Краснодар» — «Анжи» (Махачкала). Стадион ФК «Краснодар»

26-й тур. 14 апреля, суббота. 19.00. «Краснодар» — «Арсенал» (Тула). Стадион ФК «Краснодар»

27-й тур. 22 апреля, воскресенье. 16.30. ЦСКА (Москва) — «Краснодар». Стадион «ВЭБ-Арена»

29-й тур. 5 мая, суббота. 11.00. «СКА-Хабаровск» — «Краснодар». Стадион имени Ленина

С полным расписанием 24-30 туров Чемпионата России-2017/2018 можно ознакомиться на официальном сайте РФПЛ.