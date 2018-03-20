Ещё
«Краснодар» сыграет с «Анжи» 1 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Краснодар» сыграет с «Анжи» 1 апреля 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Стало известно расписание матчей 24-30 туров РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу сезона 2017-2018.
«Следующую игру наша команда проведет 1 апреля на своем поле против «Анжи» из Махачкалы», сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».
Ниже приводим расписание игр «Краснодара» в заключительных турах весны-2018:
24-й тур. 1 апреля, воскресенье. 19.00. «Краснодар» — «Анжи» (Махачкала). Стадион ФК «Краснодар»
25-й тур. 7 апреля, суббота. 16.30. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Краснодар». Стадион «Санкт-Петербург»
26-й тур. 14 апреля, суббота. 19.00. «Краснодар» — «Арсенал» (Тула). Стадион ФК «Краснодар»
27-й тур. 22 апреля, воскресенье. 16.30. ЦСКА (Москва) — «Краснодар». Стадион «ВЭБ-Арена»
28-й тур. 30 апреля, понедельник. 19.00. «Краснодар» — «Локомотив» (Москва) . Стадион ФК «Краснодар»
29-й тур. 5 мая, суббота. 11.00. «СКА-Хабаровск» — «Краснодар». Стадион имени Ленина
30-й тур. 13 мая, воскресенье. 14.00. «Краснодар» — «Рубин» (Казань). Стадион ФК «Краснодар»
С полным расписанием 24-30 туров Чемпионата России-2017/2018 можно ознакомиться на официальном сайте РФПЛ.
АиФ Адыгея: последние новости
Баскетболисты «Динамо-МГТУ» уступили команде Магнитогорска Самбисты из Адыгеи показали хорошие результаты на первенстве ЮФО по самбо Зачем в оборот ввели новые купюры?
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018201
Скончался Юрий Шаталов5
Кафельников закрутил роман cо стюардессой2
Необъяснимая смерть спившейся звезды спорта4
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение