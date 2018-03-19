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«СКА-Хабаровск» проведет сбор в Турции
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«СКА-Хабаровск» проведет сбор в Турции 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Во время паузы в чемпионате России на матчи национальных сборных «СКА-Хабаровск» проведет тренировочный сбор в Турции, сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба. Во вторник команда вылетит в Москву, откуда будет добираться до места дислокации.
Обратно в российскую столицу «СКА-Хабаровск» вернется 29 марта, после чего отправится в Грозный на встречу 24-го тура чемпионата России с «Ахматом», которая запланирована на 1 апреля.
В Турции хабаровская команда сыграет контрольный матч. Соперник и дата игры пока неизвестны. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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