«СКА-Хабаровск» проведет сбор в Турции

Во время паузы в чемпионате России на матчи национальных сборных «СКА-Хабаровск» проведет тренировочный сбор в Турции, сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба. Во вторник команда вылетит в Москву, откуда будет добираться до места дислокации.

Обратно в российскую столицу «СКА-Хабаровск» вернется 29 марта, после чего отправится в Грозный на встречу 24-го тура чемпионата России с «Ахматом», которая запланирована на 1 апреля.